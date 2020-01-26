Двое военных погибли, еще двое травмированы за сутки на Донбассе

В результате обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий и один получил травму. Кроме этого, двое военных подорвались на неустановленном взрывном устройстве: один из них погиб, второй травмирован.



С полуночи по состоянию на 19:00 боевики 12 раз открывали огонь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики вели огонь из гранатометов различных систем, минометов, пулеметов, вооружения БМП и стрелкового оружия.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Красногоровки, Лебединского, Старогнатовки, Новогригорьевки, Гнутово, Орехово, Новотошковского и Крымского.