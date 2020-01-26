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Исполнителем покушения на экс-командира батальона ВСУ является участник АТО

26 января 2020, 20:52

Исполнителем покушения на экс-командира батальона ВСУ является участник АТО

Исполнителем покушения на убийство бывшего боевого командира разведподразделения батальона «Айдар» Григория Сиваченко является Юрий Донцов, который ранее служил командиром роты охраны Национальной гвардии и также имеет статус участника боевых действий на Донбассе, говорится в сюжете программы «ТСН.Тиждень» на «1+1».

По данным СБУ, Донцов был завербован российскими спецслужбами. 9 января его задержали на месте покушения.

В разговоре с журналистом он рассказал, что его завербовало Главное управления разведки Минобороны России и за исполнение убийства обещали 25 тысяч долларов. Также Донцов утверждает, что его заставили совершить покушение угрозами ему и его семье. Однако переписка с российским офицером в Telegram, которая, как утверждается, принадлежит подозреваема, указывает, что сам Донцов предложил установить бомбу в подъезде, чтобы убить Сиваченко.

9 января СБУ сообщила о предотвращении планировавшееся спецслужбами России убийства разведчика «Айдара» Григория Сиваченко. По данным следствия, спецслужбы России планировали отомстить украинскому командиру за успешные операции против группировок «Л-ДНР». 

Оперативники СБУ установили, что для совершения покушения российские спецслужбы привлекли харьковчанина, который ранее проходил военную службу в Нацгвардии, но был уволен «из-за компрометирующих обстоятельств».

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