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Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю

26 января 2020, 21:56

Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 20 - 26 января.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук считают необходимым ввести круглосуточное патрулирование СММ ОБСЕ на Донбассе. Об этом шла речь во время встреч политиков с главой ОБСЕ Эди Рамой.

Украина будет добиваться пересмотра Минских соглашений в части очередности контроля над границей и проведения выборов в Донбассе, сообщил представитель Киева Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Политика

Россия выдает паспорта сиротам, которые живут на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Всего по данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили 299 422 гражданина Украины.

Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак возглавит направление Донбасса в Кремле после отставки Владислава Суркова.

Экономика

С 1 февраля группировка «ДНР» поднимет стоимость услуги электроснабжения почти на 30%. В формировании позже заявили, что повышение тарифов не покроет затраты на электроэнергию, часть расходов ляжет на промышленный сектор.

Права человека

«ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам заключения по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

«ДНР» заявила о задержании ректора подконтрольной ей «Донбасской юридической академии» Сергей Гончаров по обвинению в организации заказного убийства руководителей «министерства образования».

«ДНР» также задержала блогера и члена «общественной палаты» группировки Александра Болотина. Его обвиняют в публичном разжигании ненависти и вражды. Болотин критиковал «мэра» Макеевки Сергея Голощапова и конфликтовал с членами «мининформа ДНР».

Украина добивается освобождения 184 человек, которые были установлены как незаконно удерживаемые боевиками по состоянию на 20 января.

По результатам опросов участников обмена пленными 29 декабря зарегистрировано 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Прокуроры также установили 160 мест лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Более 700 заключенных в тюрьмах под контролем боевиков ожидают перемещения на подконтрольную властям территорию для продолжения отбывания наказания, сообщили в Офисе омбудсмена.

Боевые действия

С 20 по 26 января в результате обстрелов на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Кроме этого, один военный погиб и еще один был травмирован в результате подрыва на неустановленном устройстве 26 января.

13 января 22-летний мужчина получил осколочные ранения при срабатывании взрывного устройства в подконтрольной властям Воздвиженке Донецкой области.

18 января в подконтрольном боевикам «ЛНР» селе Паньковка 50-летний мужчина получил ранение в результате срабатывания взрывного устройства.

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