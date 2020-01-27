В «Слуге народа» назвали условие для увольнения Авакова

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция «Слуга народа») допускает увольнение министра внутренних дел Арсена Авакова в случае провала расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в интервью изданию «РБК-Украина».



Монастырский подчеркнул, что испытательный срок Авакова в правительстве не закончен.



«К его деятельности на сегодня очень пристальное внимание. И я считаю, что если конкретно дело Шеремета развалится на глазах — это возможно будет одним из поводов для того, чтобы Арсен Борисович ушел с должности. По крайней мере, масштаб этого дела, общественного резонанса и подозреваемых другого варианта не оставляет. Это дело однозначно станет Рубиконом», — сказал глава парламентского комитета.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.