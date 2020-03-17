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Рада приняла закон о противодействию коронавируса. Некоторые депутаты пришли в масках

17 марта 2020, 08:16

Рада приняла закон о противодействию коронавируса. Некоторые депутаты пришли в масках

Началось внеочередное заседание Верховной Рады по коронавирусу. Прямую трансляцию ведет телеканал «Рада».

Ожидается принятие законопроекта о «внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленных на предотвращения и появления коронавируской болезни COVID-19». В частности, документ предусматривает меры по борьбе с инфекцией, а также вводит наказание за нарушение обсервации и сознательное распространение COVID-19.

В зале пленарных заседаний некоторые парламентарии из разных фракций находятся в масках.

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