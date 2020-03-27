В Киеве уже 55 заболевших коронавирусом

В Киеве уже у 55 человек был подтвержден диагноз коронавирус COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



Сегодня было подтверждено еще 8 случаев. Заболели четыре женщины в возрасте от 31 до 59 лет и четыре мужчины от 43 до 59 лет.



Еще 32 подозрения на COVID-19 сейчас проверяются в лаборатории.

Утром Минздрав сообщил о 218 случаях коронавируса в Украине. Из них пять человек умерли, четверо выздоровели.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.