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Суд арестовал экс-главу МИД Кожару с правом залога

27 марта 2020, 15:08

Суд арестовал экс-главу МИД Кожару с правом залога

Шевченковский районный суд Киева отправил экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару под арест на 60 суток с возможностью внесения залога.

Мера пресечения в виде ареста для Кожары определена до 25 мая.

Суд удовлетворил ходатайство органа следствия, но предоставил возможность внесения залога в сумме 14 миллионов 83 тысячи 400 гривен. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами.

Леонида Кожару задержали 25 марта по подозрению в умышленном убийстве своего знакомого — медиаменеджера Сергея Старицкого, который погиб вечером 21 февраля в его доме от выстрела из пистолета, зарегистрированного на Кожару. 

Предварительная версия полиции была самоубийство. Позже уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство.

В суде защита Леонида Кожары настаивала, что его жена Марина Козерод призналась в преступлении, которое якобы произошло случайно. Адвокаты говорят, что Кожара и Ставицкий в день гибели последнего отдыхали вместе и пили алкоголь. По версии защиты, вечером Старицкий якобы был в состоянии опьянения, и в его правой руке Козерод увидела пистолет и попыталась его отобрать — тогда и произошел случайный выстрел.

В свою очередь прокурор говорил, что экспертиза не обнаружила на руках Козерод следов продуктов выстрелов. Ее причастность во время следствия проверялась, но не была подтверждена.

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