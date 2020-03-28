Вторым больным, у которого диагностировали коронавирус в Луганской области стал 31-летний житель оккупированной территории, который вернулся из Польши. Об этом сообщили в пресс-служба Луганской ОГА.



Отмечается, что больной пока изолирован в бокс инфекционного отделения. Он находится под наблюдением медработников, а заболевание протекает в легкой форме.



«Все контактные лица выявлены и находятся в самоизоляции. За ними установлен контроль с медико-санитарным надзором», — говорится в сообщении.



Вчера стало известно, что Луганской области лабораторно подтвердили второй случай коронавируса. С 25 марта здесь введен режим чрезвычайной ситуации.

Всего в Украине уже подтверждено 311 случаев коронавируса. 8 человек умерли, пять выздоровели.