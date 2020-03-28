Важные жизненные обстоятельства. Группа людей пересекла КПВВ в Станице Луганской

Группа людей с пропиской на подконтрольной Украине территории в субботу, 28 марта, пересекла линию соприкосновения через КПВВ у Станицы Луганской. Об этом заявила представительница группировки «ЛНР» в группе по гуманитарным вопросам ТКГ Ольга Кобцева.



Отмечается, что пропуск был согласован с украинской стороной.



В комментарии «Новостям Донбасса» спикер Лисичанского погранотряда Неля Доценко подтвердила переход людей с неподконтрольной на подконтрольную территорию Луганской области.



По ее словам, 24 человека человека заранее обратились к командующему ООС с просьбой организовать их пропуск через линию соприкосновения.



«У всех были критически важные жизненные обстоятельства. Среди них были тяжелобольные, и большинство из них отмечало очень сложную ситуацию на неподконтрольной территории Украины с медикаментами, которые поддерживают общее состояние их организма», — сказала она.



Спикер отметила, что у пограничников была заранее полученная информация от командующего Объединенных сил о пропуске на территорию Украины.

Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Силами ООС пропуск разрешен лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и при наличии соответствующих документов. Но «Л-ДНР» с 21 марта вообще не пропускают местных жителей и наблюдателей ОБСЕ, которые следуют с подконтрольной Украине территории.



18 марта свою границу закрыла Россия, но 23 марта она разрешила въезд жителям ОРДЛО.