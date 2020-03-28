Украина завтра перейдет на летнее время

Украина в ночь с 28 на 29 марта в 3:00 переходит на летнее время, стрелки часов нужно будет перевести на час вперед.



Датой перехода на летнее время ежегодно является последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября при переходе на зимнее время.



Часы переводят для экономии энергетических и топливных запасов за счет рационального использования дневного света для бодрствования, труда и досуга.



Европарламент большинством голосов принял решение отменить переход на зимнее и летнее время в Европейском союзе с 2021 года.