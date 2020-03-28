Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

Сегодня в полдень Донецкая фильтровальная станция (ДФС) возобновила свою работу. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Вода Донбасса».



Там отметили, что после выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки. Далее вода пойдет в другие населенные пункты — частично в Донецк, Верхнеторецкое, Васильевку.



ДФС, которая находится в «серой зоне» на линии соприкосновения, остановила свою работу 25 марта из-за отсутствия гарантий безопасности для сотрудников предприятия. В пятницу украинская сторона и группировка «ДНР» при посредничестве специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогли договориться о восстановлении работы станции.