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«ЛНР» выявила первого заразившегося коронавирусом. Ждут подтверждение

28 марта 2020, 22:11

«ЛНР» выявила первого заразившегося коронавирусом. Ждут подтверждение

Предварительно первый случай заражения коронавирусом выявлен на подконтрольной «ЛНР» территории. Об этом сообщила глава «Минздрава ЛНР» Наталия Пащенко.

«Выявлен первый положительный тест у нашего пациента, я хочу сказать — это не окончательный диагноз. Но это уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе. Он требует подтверждения, нам потребуется несколько суток для того, чтобы подтвердить или исключить данный диагноз», — сказала Пащенко.

По ее словам, пациент прибыл на подконтрольную «ЛНР» территорию и находился на самоизоляции. Уточняется, что это житель Славяносербского района, который после появления первых симптомов был сразу госпитализирован в боксированное отделение Луганской городской больницы № 4 и осмотрен.

«Сегодня уже пациент находится в удовлетворительном состоянии, температура тела нормальная, вирус не представляет сегодня опасности для его жизни», — сказала Пащенко.

Она добавила, что определен круг лиц, которые контактировали с пациентом. «К счастью, это совсем ограниченный круг лиц — это семья, которая сегодня уже осмотрена докторами», — рассказала Пащенко.

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