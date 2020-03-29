Двое военных получили ранения за минувшие сутки на Донбассе

Двое военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате обстрелов в субботу, 28 марта. Украинская сторона зафиксировала 15 случаев нарушений режима «тишины» со стороны боевиков, передает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской винтовки и стрелкового оружия.



Под огнем оказались украинские позиции вблизи Красногоровки, Водяного, Песок, Павлополя, Марьинки, Старогнатовки, Орехово, Зайцево, Шум, Хутора Вольный и Опытного.



Украинские военные открывали ответный огонь.

