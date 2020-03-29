Резников: Украина не впишет «особый статус» в Конституцию

Украина не намерена закреплять «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции и не ведет соответствующих переговоров в рамках контактной группы в Минске. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



По его словам, представители Российской Федерации в трехсторонней контактной группе пытаются поднять этот вопрос на каждой встрече.



«Они каждую сессию спрашивают: „Будет ли Украина включать особый статус в Конституцию?“. Мы всегда говорим, что нет, никогда, не обязаны, не будем, забудьте. Каждый раз им рекомендую поднять их личные заметки с прошлых встреч с нашим однозначно отрицательным ответом на этот вопрос. Мало того, президент Зеленский это даже в Париже сказал. Они улыбаются, ведь знают, что именно этот ответ прозвучит вновь, но при этом задают вопрос на каждой встрече в ТКГ», — добавил Резников.



Он подчеркнул, что россияне в контактной группе также пытаются изменить свой статус в минских переговорах и перевести войну на Донбассе в ранг «внутреннего конфликта». Однако Украина не отступает от дефиниции «международный военный конфликт».



«Российская сторона играется в игру „мы тут вообще посредники“. У них есть штамп, они его постоянно пытаются в документы всунуть, — „внутренний конфликт на Юго-Востоке Украины“. Мы это, естественно, всегда вычеркиваем, и рекомендуем прочесть январскую резолюцию ПАСЕ, где Россия в очередной раз признана участником Минских соглашений и обязана вывести свои войска с территории Украины», — уточнил вице-премьер.