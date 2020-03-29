Пациентов с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут

Отныне госпитализации подлежат только больные коронавирусом в состоянии средней тяжести и тяжелом. О новых стандартах Мнздрава по оказанию медицинской помощи при COVID-19 рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Украинская правда».



«С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи. Мы предполагаем внедрение клинического сортирования. Госпитализировать в больницы должны больных средней и тяжелой степени течения болезни. Все остальные должны лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением и медико-санитарным контролем», — сообщил Ляшко на брифинге в воскресенье.



Он также отметил, что украинские специалисты теперь будут рекомендовать некоторым больным ряд препаратов, которые используются в мире для лечения больных COVID-19.



«Подчеркиваю, что специфического лечения коронавирусной болезни не существует, проводится симптоматическое лечение. В то же время, в мире используются и исследуются различные препараты для лечения коронавирусной болезни», — уточнил он.



В субботу Всемирная организация здравоохранения обновила информацию о механизмах передачи коронавирусной болезни.



Так, ВОЗ подчеркнула, что вирус передается, в первую очередь, капельным путем и не передается аэрогенным. То есть наибольший риск заразиться — прикоснуться к слизистым оболочкам руками, которыми перед тем человек прикасался к поверхности, где осели капельки выделений больного человека.



ВОЗ обращает внимание на то, что больше всего выделений происходит у больного, который имеет симптомы ОРЗ.



В то же время фекально-оральный путь передачи коронавируса ВОЗ не подтверждает и не придает ему эпидемического значения, отметил главный санитарный врач.