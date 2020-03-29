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Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►

29 марта 2020, 15:56

Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►

На подконтрольной боевикам территории Донецкой области с 27 марта действуют ограничения из-за пандемии коронавируса: сокращен график работы кафе, закрыты ТРЦ, а спортклубы на выходных могут проводить занятия лишь на свежем воздухе. Об этом в репортаже «Новостей Донбасса».

Кроме этого, закрыты пункты пропуска на границе с Россией, а для тех, кто въезжает на контролируемую группировками территорию предусмотрен двухнедельных карантин. Преимущественно жители Донецка поддерживают меры, предпринимаемые оккупационной властью в борьбе с коронавирусом.

Реальная ситуация с количеством инфицированных в отдельных районах Донбасса неизвестна. Группировка «ДНР» продолжает заявлять, что зарегистрированных случаев не выявлено, количество проведенных тестов не озвучивают. Людей на улицах Донецка не мало, транспорт продолжает ходить. При этом в местных аптеках наблюдается нехватка медицинских масок, а представители СММ ОБСЕ жалуются на недопуск в ОРДЛО. со стороны боевиков.

По состоянию на 29 марта в Украине выявлено 418 случаев коронавируса, восемь человек скончались. По 2 случая — в Донецкой и Луганской областях. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. 

Предварительно первый случай заражения коронавирусом выявлен на подконтрольной «ЛНР» территории. В группировке ждут подтверждения диагноза.

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