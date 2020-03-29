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Борьба с коронавирусом по обе стороны от КПВВ, Донецк и Луганск закрыты для ОБСЕ. Главное за неделю

29 марта 2020, 22:57

Борьба с коронавирусом по обе стороны от КПВВ, Донецк и Луганск закрыты для ОБСЕ. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 23 — 29 марта.

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 29 марта в Украине выявлено 418 случаев коронавируса, восемь человек скончались. По 2 случая — в Донецкой и Луганской областях. 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.

Предварительно первый случай заражения коронавирусом выявлен на подконтрольной «ЛНР» территории. В группировке ждут подтверждения диагноза.

Украинская сторона и «ДНР/ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения. Силы ООС разрешают пропуск лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств». «Л-ДНР» с 21 марта вовсе не пропускают местных жителей и наблюдателей ОБСЕ, которые следуют с подконтрольной Украине территории. Люди пытались пересечь КПВВ после закрытия, однако были задержаны боевиками. 29 марта «ЛНР» разрешила пропуск жителей с местной регистрацией «в исключительных случаях».

«ДНР» и «ЛНР» закрыли пункты пропуска на границе с Россией. РФ, в свою очередь, накануне разрешила въезд в страну жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсудила на видео-конференции «аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО» и создание консультативного органа с представителями этих территорий, сообщили в ОБСЕ. Офис президента Украины по итогам видео-конференции ТКГ отмечал, что никакие документы не подписывались.

МИД Украины призвало Францию и Германию оказать давление на Россию в связи с недопуском наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные боевикам «Л-ДНР» районы. В ведомстве указывают, что боевики, отказывающиеся пропускать патрули СММ, ссылаясь на карантин, нарушают Минские договоренности. Боевики не пропускают патрули СММ ОБСЕ для мониторинга с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

Украина не намерена закреплять «особый статус» отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в Конституции и не ведет соответствующих переговоров в рамках контактной группы в Минске, заявил вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Права человека

Более 100 общественных организаций из ряда стран мира, в том числе Украины, подписали заявление, в котором призывают международные организации ООН, Совета Европы, Евросоюза, ОБСЕ и их стран-участниц срочно отреагировать на распространение Covid-19 в тюрьмах в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Группировка «ДНР» приговорила жителя подконтрольного ей Шахтерска к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже».

Освобожденный из плена «ДНР» Василий Савин заявил о задержании его жены и сына в Донецке, а также об угрозах и и моральном давлении со стороны работников «МГБ ДНР». Допрос членов своей семьи Савин связывает со своим интервью изданию «Громадське».

Боевые действия

17-летняя девушка получила осколочные ранения во дворе действующей школы в подконтрольной боевикам Александровке Донецкой области в результате обстрела 21 марта.

Общество

С 28 марта ограничивается въезд в зону проведения операции Объединенных сил тем, кто не имеет регистрации в Донецкой и Луганской областях. Исключение составят граждане и транспортные средства, обеспечивающие логистическое обеспечение жизнедеятельности региона.

Международный комитет Красного Креста продолжит отправку гуманитарных грузов в неподконтрольные властям районы Донбасса. Сейчас в Красном кресте ожидают решения представителей самопровозглашенной «ДНР» о порядке ввоза. Экспресс-тесты для выявления коронавируса или медицинские маски поставлять не планируется, так как с той стороны не поступило такого запроса.

Суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых — Олега Пулатова, изучить материалы дела для того, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших — ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Экономика

Сутки пребывания больного со средне-тяжелым течением Covid-19 обойдутся бюджету в 1300 — 1500 гривен, заявили в Донецкой облгосадминистрации. Учитывая рекомендации Всемирной организации здравоохранения по лечению коронавируса продолжительностью в 21 день, на лечение одного больного может уйти от 27,5 до 31 тысячи гривен.

ООН выделит Украине 33 млн долларов для борьбы с коронавирусом на востоке страны.

Дайджест тв-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Новая коронавирусная реальность и новые вызовы для мирного плана Владимира Зеленского // Эпидемия фейков. Как дезинформация о коронавирусе вредит вашему здоровью // Что делать бизнесу на востоке Украины в условиях жесткого карантина и чрезвычайной ситуации?

«Донбасс Реалии»: Как оккупированные города переживают пандемию? Но почему Россия закрыла границу с «ДНР» и «ЛНР»?

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