Штаб ООС зафиксировал 13 обстрелов, без потерь

За минувшие сутки боевики 13 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.



Там добавили, что противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Огонь велся у Павлополя, Водяного, Богдановки, Березового, Старогнатовки, Тарамчука, Авдеевки, Шахты Бутовка, Луганского, Гладосово.



С начала текущих суток боевики обстреляли позиции украинских военных с запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщили в штабе ООС.



«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного было зафиксировано использование вражеского миномета калибра 82 мм. За текущие сутки потерь нет», — подчеркивается в сообщении.



Отмечается, что заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.