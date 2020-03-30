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Премьер предложил Раде кандидатов на должности глав трех министерств

30 марта 2020, 09:16

Премьер предложил Раде кандидатов на должности глав трех министерств

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды, Сергея Марченко — министров финансов и Максима Степанова — министром здравоохранения Украины. Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы 29 марта в парламенте.

Также премьер предлагает Раде уволить с должности министра финансов Игоря Уманского, а должности главы Минздрава — Илью Емца.

Ольга Буславец ранее занимала должность генерального директора директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности.

Сергей Марченко — бывший замминистра финансов и экс-замглавы администрации президента при Петре Порошенко, баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии «Украинская стратегия» тогдашнего премьера Владимира Гройсмана.

Максим Степанов — экс-глава Одесской областной государственной администрации, который был уволен с этой должности 10 апреля 2019 года. У Степанова есть опыт работы в ряде коммерческих структур, а также в НАК «Нафтогаз Украины», Государственной налоговой администрации Украины. С 2008 по 2010 год он занимал пост заместителя главы Одесской ОГА. С 2011 года руководил ГП «Полиграфический комбинат «Украина», которое специализируется на печати паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и т.д.

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