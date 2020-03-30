Сивохо уволен с должности советника секретаря СНБО

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Об этом в СНБО сообщили в ответ на запрос «Детектор медиа».



«По состоянию на 24 марта этого года [дата направления запроса] Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах», — говорится в сообщении.



Там также проинформировали, что народный депутат от «Слуги народа» Максим Ткаченко тоже больше не занимает должность советника секретаря СНБО на общественных началах



Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.

21 октября 2019 года украинский актер, телеведущий и юморист Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.



23 октября стала известно, что народный депутат от «Слуги народа» Максим Ткаченко также стал советником секретаря СНБО.



13 марта 2020 года презентация проекта Сивохо «Национальная платформа примирения и единства» была сорвана ветеранами боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активистами партии «Национальный корпус». В сообщении «Нацкорпуса» говорится, что они считают категорически недопустимым проведение подобных мероприятий. Самого Сивохо назвали «сепаратистом и ватником, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом"».



16 марта года группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить Сивохо.