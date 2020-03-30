Прокуратура начала расследование по факту гибели двух рабочих на заводе в Мариуполе

Прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели в Мариуполе двух работников подрядной организации на территории цеха холодного проката ЧАО «ММК им. Ильича» и тяжелой травмы их коллеги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что 26 марта 2020 года, около 11:30, в результате разрыва каната на кране с высоты 15 м сорвалась рабочая люлька, в которой находились трое рабочих», — говорится в сообщении.



От полученных тяжелых травм 44-летний подсобный рабочий и 48-летний слесарь-ремонтник скончались, еще один находится на лечении в травматологическом отделении городской больницы.



По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) УК Украины.