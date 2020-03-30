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«Л-ДНР» используют тему коронавируса для информационного влияния — исследование ДИИ

30 марта 2020, 14:34

«Л-ДНР» используют тему коронавируса для информационного влияния — исследование ДИИ

Медиа, действующие территории в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, используют пандемию СOVID-19 в качестве инструмент информационного влияния, чтобы препятствовать возвращению этих территорий под контроль украинского правительства. Об этом говорится в отчете Донецкого института информации «СOVID-19 в пропаганде «ДНР» и «ЛНР», опубликованном 30 марта.

Отмечается, что медиа группировок «ДНР» и «ЛНР» концентрируют внимание не на помощи населению, на распространении предвзятой информации о пандемии.

«Основные сообщения новостей в СМИ "ДНР" в контексте проблемы коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как ставящие целью использовать фактор коронавируса чтобы показать преимущества "ДНР" и Российской Федерации в борьбе с COVID-19 и институциональную несостоятельность Украины и западных стран в профилактике, лечении и противодействию пандемии», — считают в Донецком институте информации.

Несмотря на значительный рост уровня заболеваемости ОРВИ на неподконтрольной территории Донецкой области, медиа, подконтрольные группировке «ДНР» и сама администрация основное внимание уделяют ситуации за пределами Донбасса.

Подробнее — в отчете «СOVID-19 в пропаганде «ДНР» и «ЛНР».

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