Рада соберется на третье заседание за день

Верховная Рада сегодня соберется на третье внеочередное заседание за день, которое начнется после 16:00. Об этом пишут «Интерфакс-Украина» и «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».



По данным источника УП, на заседании будут рассмотрены законопроекты о рынке земли и о банках. На принятии этих законов накануне настаивал президент Владимир Зеленский, они нужны для получения транша МВФ.



Также ожидается повторное рассмотрение кадровых вопросов.



Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщает, что Зеленский уже прибыл в Раду.



Сегодня в парламенте уже состоялись два внеочередных заседания.