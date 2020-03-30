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Правозащитники: В Горловке боевики незаконно задержали более 50 человек

30 марта 2020, 16:00

Правозащитники: В Горловке боевики незаконно задержали более 50 человек

В Горловке 28 марта представители группировки «ДНР» перекрыли выезд из города и несколько центральных улиц возле городского рынка и устроили массовые проверки. Были задержаны 57 человек. Об этом сообщил представитель омбудсмена Украины на Донбассе Павел Лисянский.

По его словам, боевики проводили обход по домам и квартирам, массово проверяли документы у людей на улицах.

«Если у человека при себе не было паспорта РФ или паспорта так называемой "ДНР", либо вообще не было документов, то человека задерживали. Если при проверке был предъявлен украинский паспорт, то человека или задерживали, или проводили процедуру идентификации. При проверке документов НВФ переписывали номер и IMEI телефона», — говорится в сообщении.

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