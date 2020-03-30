На въезде в Донецкую область неизвестные делают людям «экспресс-тесты» на коронавирус

На админгранице Днепропетровской и Донецкой областей людям делали якобы экспресс-тесты на коронавирус. Об этом 30 марта на брифинге в Краматорске сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.



«Сегодня я получил информацию, что на одном из пунктов въезда в Донецкую область из Днепропетровской области людям предлагали сдать быстрый тест — брали каплю крови и затем фотографировали отрицательный тест со страницей паспорта и говорили: вы здоровы, можете ехать», — сказал Педенко.



Он подчеркнул, что проведения теста необходимо специальное оборудование, поэтому провести такой тест на улице невозможно.



По состоянию на 30 марта на Донетчине уже 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: пять в Мариуполе, один в Бахмуте.