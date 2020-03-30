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В ДонОГА рассказали, как четверо мариупольцев заразились коронавирусом

30 марта 2020, 18:05

В ДонОГА рассказали, как четверо мариупольцев заразились коронавирусом

Четверо мариупольцев, у которых накануне выявили коронавирус, контактировали с первым заболевшим, госпитализированным с COVID-19 в середине марта. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника управления здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко.

«Вчера было подтверждены еще четыре случая, это контактные лица с первым больным, который был в Мариуполе», — сообщил он

В частности, два человека — это его родственники и один знакомый. Все они находятся в больнице скорой помощи в инфекционном отделении, их состояние удовлетворительное.

Педенко уточнил, что 95-летней пациентке назначено дополнительное обследование, медики подозревают у нее пневмонию.

В Донецкой области всего зафиксировано 6 случаев коронавируса. Диагноз был подтвержден у пятерых жителей Мариуполя и одной жительницы Бахмута.

Всего в Украине было выявлено 480 случаев коронавируса, из них 11 пациентов умерли, а шесть выздоровели.

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