Сивохо о своем увольнении: СНБО не интересна тема Донбасса

Сергей Сивохо прокомментировал свое увольнение с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По его мнению, это связано с тем, что ведомство не заинтересовано в реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.



«Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства», — написал он в Facebook.



Сивохо также считает, что «СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию».



Бывший советник секретаря СНБО отметил, что продолжит «помогать президенту» в урегулировании конфликта на Донбассе и сосредоточится на Национальной платформе примирения и единства.

13 марта 2020 года презентация проекта Сивохо «Национальная платформа примирения и единства» была сорвана ветеранами боевых действий на Донбассе из полка «Азов» и активистами партии «Национальный корпус». В сообщении «Нацкорпуса» говорится, что они считают категорически недопустимым проведение подобных мероприятий. Самого Сивохо назвали «сепаратистом и ватником, который называет агрессию России "внутриукраинским конфликтом"».



16 марта года группа народных депутатов от фракции «Слуга народа» обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить Сивохо.