В Украине — уже 548 случаев коронавируса

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 13 человек скончались, 8 выздоровели, сообщили в Министерстве здравоохранения.



Напомним, что группировка «ЛНР» подтвердила первый случай заболевания коронавирусом. Утверждается, что он выявлен у жителя Славяносербского района, который вернулся из-за границы.



При этом у Министерства здравоохранения отсутствуют данные о ситуации с коронавирусом на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Крыму.