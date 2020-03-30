Иностранцам запрещено сходить на берег в портах Украины

Члены экипажей иностранных суден, не являющиеся гражданами Украины, не могут спускаться на берег. Об этом сообщили в администрации морского порта Бердянска.



«В морских портах Украины действует запрет покидать пределы пункта пропуска членам экипажей иностранных судов, которые не являются гражданами Украины», — говорится в сообщении.



Запрет действует во исполнение решения правительства о запрете на пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства.



В связи с этим пограничники проводят контроль судов и лиц непосредственно у трапа судна.

По состоянию на 22:00 30 марта в Украине зафиксировано 548 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 13 человек скончались, 8 выздоровели.