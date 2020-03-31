Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ночью Рада приняла закон о рынке земли

31 марта 2020, 07:54

Ночью Рада приняла закон о рынке земли

Верховная Рада приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине. За это решение проголосовали 259 депутатов на внеочередном заседании, которое продлилось до ночи.

«Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23, «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные — 5. Фракции ОПЗЖ, «Батькивщина» и группа «За будущее» не поддержали его принятие.

Закон позволит владельцам сельскохозяйственной земли продавать свои участки, а также покупать землю.

Документ приняли в обновленной, «компромиссной» редакции. Она предусматривает, что рынок должен заработать с 1 июля 2021 года (ранее должен был заработать с 1 октября 2020 года) после чего еще два года только физические лица смогут покупать землю, и не более 100 гектаров.

Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года. При этом в своей собственности компании смогут концентрировать 10 тысяч гектаров.

Ко второму чтению законопроекта Рада рассмотрела 4018 внесенных поправок. Последнюю часть правок (более 700) парламент начал рассматривать в 17:00 30 марта и перешел к голосованию за закон в целом без двадцати минут час ночи.

На голосовании присутствовал президент Владимир Зеленский. Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировала трибуну парламента. Ее представители неоднократно заявили, что обратятся в Конституционный суд с требованием отменить закон из-за «нарушения регламента» при его принятии.

Принятие закона о земле и закона о банках — это требование Международного валютного фонда для подписания новой программы сотрудничества с Украиной, в рамках которой предусмотрено финансирование на сумму до 8 миллиардов долларов. Закон о банках был поддержан парламентом в первом чтении 30 марта.

Еще по теме

Прочее
Рынок земли
Организации
Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
19:50
«ЛНР» отменила льготы на проезд и перенесла последний звонок
19:14
«ЛНР» заявила о первом случае коронавируса в ОРЛО
18:21
В «ДНР» заявили о почти 8 тысячах человек под наблюдением из-за ситуации с COVID-19
14:34
«Л-ДНР» используют тему коронавируса для информационного влияния — исследование ДИИ
10:05
В ДТП под Шахтерском погибли четыре человека
22:57
Борьба с коронавирусом по обе стороны от КПВВ, Донецк и Луганск закрыты для ОБСЕ. Главное за неделю
15:56
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
11:34
В Горловке за госпитализированными с подозрением на Covid-19 следит «полиция ДНР»
10:38
«ЛНР» начнет «в исключительных случаях» впускать жителей ОРЛО
23:39
«ЛНР» задержала более 50 человек, которые пытались попасть в Луганск после закрытия КПВВ
22:50
Коронавирус на Донбассе. Судьба мирного плана ►
22:11
«ЛНР» выявила первого заразившегося коронавирусом. Ждут подтверждение
20:31
Донецкая фильтровальная станция возобновила работу
20:02
«ДНР»: Пушилин обязал вернувшихся проходить самоизоляцию и «приоткрыл» границу с РФ
все новости
08:31
На Донбассе вчера погиб украинский военный, еще четверо пострадали
07:54
Ночью Рада приняла закон о рынке земли
22:51
Иностранцам запрещено сходить на берег в портах Украины
22:20
В Украине — уже 548 случаев коронавируса, 13 человек умерли
21:02
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости
19:50
«ЛНР» отменила льготы на проезд и перенесла последний звонок
19:14
«ЛНР» заявила о первом случае коронавируса в ОРЛО
18:31
Военный погиб от снайперской пули на Донбассе, еще один ранен
18:21
В «ДНР» заявили о почти 8 тысячах человек под наблюдением из-за ситуации с COVID-19
18:05
В ДонОГА рассказали, как четверо мариупольцев заразились коронавирусом
17:41
Сивохо о своем увольнении: СНБО не интересна тема Донбасса
17:11
На въезде в Донецкую область неизвестные делают людям «экспресс-тесты» на коронавирус
16:58
Верховная Рада приняла закон о банках в первом чтении
16:51
Рада со второй попытки назначила министров финансов и здравоохранения
16:44
Внеочередное заседание Рады: Зеленский пришел в маске ►
все новости
ВИДЕО
Коронавирус в Донецке. Видео-репортаж из города ►
29 марта, 15:56
Коронавирус на Донбассе. Судьба мирного плана ►
28 марта, 22:50
Хоспис для стариков из прифронтовой зоны: как им помогают волонтеры ►
26 марта, 13:35

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция