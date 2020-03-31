Ночью Рада приняла закон о рынке земли

Верховная Рада приняла закон о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения в Украине. За это решение проголосовали 259 депутатов на внеочередном заседании, которое продлилось до ночи.



«Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» — 23, «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные — 5. Фракции ОПЗЖ, «Батькивщина» и группа «За будущее» не поддержали его принятие.



Закон позволит владельцам сельскохозяйственной земли продавать свои участки, а также покупать землю.



Документ приняли в обновленной, «компромиссной» редакции. Она предусматривает, что рынок должен заработать с 1 июля 2021 года (ранее должен был заработать с 1 октября 2020 года) после чего еще два года только физические лица смогут покупать землю, и не более 100 гектаров.



Для юридических лиц рынок земли должен заработать с 2024 года. При этом в своей собственности компании смогут концентрировать 10 тысяч гектаров.

Ко второму чтению законопроекта Рада рассмотрела 4018 внесенных поправок. Последнюю часть правок (более 700) парламент начал рассматривать в 17:00 30 марта и перешел к голосованию за закон в целом без двадцати минут час ночи.



На голосовании присутствовал президент Владимир Зеленский. Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировала трибуну парламента. Ее представители неоднократно заявили, что обратятся в Конституционный суд с требованием отменить закон из-за «нарушения регламента» при его принятии.

Принятие закона о земле и закона о банках — это требование Международного валютного фонда для подписания новой программы сотрудничества с Украиной, в рамках которой предусмотрено финансирование на сумму до 8 миллиардов долларов. Закон о банках был поддержан парламентом в первом чтении 30 марта.