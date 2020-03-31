В Украине уже 549 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 31 марта зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения.



В результате коронавирусной болезни умерли 13 человек, а 8 пациентов выздоровели.



За сутки было зафиксировано 69 новых случаев.





Статистика по регионам:



• Винницкая область — 36 случаев;

• Волынская область — 3 случая;

• Днепропетровская область — 9 случаев;

• Донецкая область — 6 случаев;

• Житомирская область — 5 случаев;

• Закарпатская область — 1 случай;

• Запорожская область — 13 случаев;

• Ивано-Франковская область — 45 случаев;

• Кировоградская область — 4 случая;

• Киев — 107 случаев;

• Киевская область — 52 случая;

• Львовская область — 6 случаев;

• Луганская область — 2 случая;

• Одесская область — 11 случаев;

• Полтавская область — 1 случай;

• Ровенская область — 13 случаев;

• Сумская область — 10 случаев;

• Тернопольская область — 78 случаев;

• Харьковская область — 1 случай;

• Херсонская область — 1 случай;

• Хмельницкая область — 3 случая;

• Черновицкая область — 90 случаев;

• Черкасская область — 50 случаев;

• Черниговская область — 2 случая.



Данные с неподконтрольных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

30 марта первый случай коронавируса на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР».