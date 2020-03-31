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В «ДНР» объяснили остановку металлургического завода в Енакиево ремонтом

31 марта 2020, 14:40

В «ДНР» объяснили остановку металлургического завода в Енакиево ремонтом

Работа Енакиевского металлургического завода (подконтрольная группировке «ДНР» территория) останавливается для проведения первой части «планового ремонта». Об этом заявили в пресс-службе компании «Внешторгсервис», которая по факту управляет предприятием, передает сепаратистский сайт DNR LIVE.

Там подчеркнули, что ремонтные работы на ЕМЗ начались 25 марта.

В частности, планируется «масштабный ремонт» кислородного блока LINDE (ВРУ № 1) и это «диктует достаточно длительную остановку металлургического предприятия».

Также запланирован ремонт доменной печи № 3, комплекса конвертера № 1 и УКП — МНЛЗ № 1.

Во «Внешторгсервисе» не уточнили, сколько времени займут ремонтные работы основных производственных участков завода.

Отмечается, что ремонт проведут силами собственного персонала предприятия. Также будут привлекаться рабочие других филиалов «Внешторгсервиса».

В прошлом году на подконтрольной «ДНР» территории прекратил работу Донецкий металлургический завод, который также управляется «Внешторгсервисом». По данным «Новостей Донбасса», работа предприятия до сих пор не была возобновлена.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях украинские собственники потеряли контроль над своими промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании «Внешторгсервис», которая является фактическим промышленным монополистом на этих территориях.

Формально «Внешторгсервис» зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко. Южная Осетия признала «ДНР»/«ЛНР», а ее, в свою очередь, признает РФ. Такая схема позволяет связанному с российскими властями бизнесу избежать западных санкций за торговлю металлургической продукцией, коксом и углем из Донбасса, а также финансировать «Л-ДНР».

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