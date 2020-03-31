Ермак надеется, что через 2 недели начнется обмен удерживаемыми лицами

Трехсторонняя контактная группа еще работает над составлением списка для обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил руководитель Офиса президент Андрей Ермак в ходе брифинга в ОП 31 марта.



Он отметил, что работа в этом направлении осложняется из-за ситуации с пандемией коронавируса, однако списки находятся на финальном этапе составления.



«Мы еще раз получили подтверждение от участников ТКГ. Был разговор президента с руководителем Красного креста о немедленном отправления туда, на территорию, представителей Красного креста. Это нам поможет усовершенствовать списки людей, которые там находятся», — сказал глава ОП.



Ермак выразил надежду, что через 2 недели «мы уже начнем проводить эти обмены ».