В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты

В международный аэропорт «Борисполь» прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тысяч очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«После прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз отправят в больницы и лаборатории во все регионы Украины», — говорится в сообщении.



Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек.

Первый самолет из Гуанчжоу с оборудованием и тестами, необходимыми для диагностики коронавируса SARS-CoV-2 прибыл 23 марта.



29 марта в «Борисполе» приземлился второй самолет из Китая с противоэпидемиологическими средствами для врачей, полиции и военных.



30 марта из Республики Корея в Украину прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19.