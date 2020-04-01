На и.о. мэра Рубежного составлены админпротоколы

На секретаря городского совета и и.о. мэра Рубежного Луганской области Анатолия Бусенкова составлены административные протоколы за ограничение доступа граждан к публичной информации. Об этом сообщил представитель омбудсвумен на Донбассе Павел Лисянский.



Сотрудники представительства Офиса омбудсвумен в Донецкой и Луганской областях вручили Бусенкову протоколы об административном правонарушении согласно ст. 212-3 и ст. 188-40 КУоАП («Нарушение права на информацию и права на обращение», «Невыполнение законных требований Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека»).



«На данный момент, протоколы об административных правонарушениях были направлены в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения», — сообщил Лисянский.