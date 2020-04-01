В Украине подтвердили 669 случаев коронавируса. Новый пациент на Луганщине

В Украине уже подтверждено 669 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.



Из них 17 человек умерли, а 10 — выздоровели.



За сутки было зафиксировано 120 новых случаев. В частности, новый пациент с COVID-19 появился в Луганской области.





Статистика по регионам:



• Винницкая область — 49 случаев;

• Волынская область — 7 случаев;

• Днепропетровская область — 9 случаев;

• Донецкая область — 6 случаев;

• Житомирская область — 5 случаев;

• Закарпатская область — 1 случай;

• Запорожская область — 13 случаев;

• Ивано-Франковская область — 64 случая;

• Кировоградская область — 6 случаев;

• Киев — 134 случая;

• Киевская область — 57 случаев;

• Львовская область — 6 случаев;

• Луганская область — 3 случая;

• Одесская область — 12 случаев;

• Полтавская область — 2 случая;

• Ровенская область — 15 случаев;

• Сумская область — 19 случаев;

• Тернопольская область — 98 случаев;

• Харьковская область — 1 случай;

• Херсонская область — 1 случай;

• Хмельницкая область — 3 случая;

• Черновицкая область — 104 случая;

• Черкасская область — 52 случая;

• Черниговская область — 2 случая.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

30 марта первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией на подконтрольной ей территории подтвердила группировка «ЛНР». 31 марта о пациентке с COVID-19 сообщила группировка «ДНР».