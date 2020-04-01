Аваков: МВД больше не согласится на чартерные рейсы для украинцев за рубежом

МВД больше не согласится отправлять чартерные рейсы за украинцами, оставшимися за границей. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков после того, как несколько вернувшихся украинцев сбежали от обсервации в Киеве.



«МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100%-ной обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР», — сообщил министр внутренних дел.



В отношении пассажиров, которые сбежали из автобусов и уклонились от обсервации составлены административные протоколы. По словам Авакова, все они установлены. В случае выявления у кого-то из них коронавируса предусмотрена уголовная ответственность.



Аваков также сообщил, что у тех, кто находится на обсервации в ближайшие дни возьмут материалы на ПЦР-тест.



«По факту результата теста: если поражения вирусом не выявлено, полиция развезет каждого по домам под жесткое обязательство с жесткой домашней изоляцией и контролем со стороны полиции и санврачей. Неповиновение — санкции ст. 325 КПК», — отметил он.



По информации министра, большинство вернувшихся рейсом из Катара улетали туда уже после введения карантина в Украине.



По состоянию на 30 марта 11015 украинцев за границей зарегистрировались для возвращения в Украину.



В Украине уже подтверждено 669 случаев коронавируса.