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Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса

01 апреля 2020, 14:31

Часть сотрудников СММ ОБСЕ перемещена из ОРДЛО из-за коронавируса

Часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ перемещена из неподконтрольных Украине районов Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) временно переместила с неподконтрольных правительству районов некоторых своих сотрудников с учетом экспертных медицинских рекомендаций», — сообщили агентству в пресс-службе СММ.

Как пояснили в Миссии, это решение было принято с целью снижения возможных рисков, особенно в случае необходимости проведения эвакуации по причинам медицинского характера.

На данный момент группировки «ДНР» и «ЛНР» подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом нового типа на подконтрольной боевикам территории. На подконтрольной властям территории уже подтверждено 669 случаев коронавируса.

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