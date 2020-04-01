«ДНР» взяла под наблюдение врачей еще 15 человек

За последние сутки в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) 12 человек были госпитализированы и трое самоизолированы на дому. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, из больниц выписаны 17 человек. Все — в удовлетворительном состоянии.



По данным формирования, под наблюдением врачей находятся 9536 человек, из них 126 — госпитализированы. 8178 человек пересекали линию соприкосновения.



Обновлено. В новость были внесены исправления о числе взятых под наблюдение.

На данный момент «ДНР» и «ЛНР» подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом нового типа на подконтрольной боевикам территории. На подконтрольной властям Украины территории уже подтверждено 669 случаев коронавируса.