СБУ: Россиянин на службе в ВСУ шпионил для ФСБ

Агент ФСБ России пытался проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По информации СБУ, сотрудники ФСБ завербовали подозреваемого в 2018 году с применением физического воздействия и психологического давления. Мужчина получил задание устроиться на военную службу в украинскую армию.



В обход пункта пропуска мужчина пересек государственную границу и легализовался как беженец.



«В течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил», — заявляют в СБУ.



«В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные, и ссылался на якобы преследования российскими правоохранительными органами», — выяснили и в ведомстве.



В 2019 году россиянин подал документы для принятия на военную службу в одну из боевых бригад Сухопутных войск ВСУ, пользуясь нормами указа президента «О положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства».



Установлено, что на территории Украины для координации действий с сотрудниками российской спецслужбы агент использовал защищенные каналы связи.



В отношении иностранца приняты меры предосторожности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.