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Кабмин ужесточит карантин: режим «все в масках», запрет ходить в парки и другие меры

01 апреля 2020, 19:55

Кабмин ужесточит карантин: режим «все в масках», запрет ходить в парки и другие меры

Кабинет министров намерен ужесточить меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 на период введенного карантина в Украине.

Более жесткие меры обещают ввести в ближайшее время после доработки и будут действовать до 24 апреля, передает пресс-служба Кабмина.

В частности, на всей территории Украины будет запрещено нахождение в общественных местах без надетой маски или респиратора, перемещение группой лиц более чем по два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних.

Планируется также запретить посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, посещение спортивных и детских площадок, проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

В правительстве отмечают, что некоторые перечисленные меры уже введены местными властями, а все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, профильных министерств и ведомств.

Ранее в Кабмине пообещали ужесточить карантин для граждан старше 60 лет.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.

В Украине уже подтверждено 669 случаев новой коронавирусной инфекции. 17 заболевших умерли, 10 выздоровели.

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