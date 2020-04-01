В Украину прибыли 300 тысяч экспресс-тестов из Китая

В Украину прибыла новая партия гуманитарного груза из Китая с товарами медицинского назначения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



В составе груза — несколько десятков тысяч респираторов, столько же костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-тестов, 40 тысяч пар защитных очков. Отдельной доставкой в ​​страну прибыли 100 тысяч ПЦР-тестов, уточнил Зеленеский.



Президент добавил, что этот и все предыдущие грузы равномерно распределяются по регионам страны.

По состоянию на утро 1 апреля в Украине уже подтверждено 669 случаев коронавируса. На данный момент «ДНР» и «ЛНР» подтвердили по одному случаю заболевания коронавирусом нового типа на подконтрольной боевикам территории.

