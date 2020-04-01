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Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»

01 апреля 2020, 22:26

Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»

Под наблюдением врачей в отдельных районах Луганской области (ОРЛО) находится 270 человек, заявил главврач Луганской санитарно-эпидемической станции Дмитрий Докашенко. Об этом пишет подконтрольный группировке «ЛНР» ресурс ЛИЦ.

«Что касается вопроса обсервации, то в лечебных учреждениях Республики под динамическим медицинским наблюдением врачей находится 270 человек», — говорится в сообщении.

«ЛНР» подтверждает только один случа коронавируса на подконтрольной ей территории — у жителя Славяносербского района. В группировке заявляют, что тесты тех, с кем он контактировал, показали отрицательный результат на COVID-19.

Ранее «ДНР» объявила о выявлении второго случая коронавируса на подконтрольной ей территории по результатам теста 1 апреля. Заболевание COVID-19 нашли у ребенка жительницы ОРДО, у которой выявили коронавирус 31 марта.

По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине выявлено 794 случая коронавирусной болезни COVID-19, 20 человек скончались, 13 — выздоровели. 

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