На Донбассе ранены трое украинских военных при обстрелах

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там рассказали, что в течение суток противник открывал огонь из «отведенных» согласно Минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства», — подчеркнули в штабе.



Уточняется, что боевики вели огонь в районе Голубовского, Новотошковского, Хутора Вольного и Новоалександровки, Орехово, Павлополя, Песок, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Николаевки.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного боевика, еще трое ранены.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.



Там добавили, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.