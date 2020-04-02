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На Донбассе ранены трое украинских военных при обстрелах

02 апреля 2020, 08:06

На Донбассе ранены трое украинских военных при обстрелах

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранены трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Там рассказали, что в течение суток противник открывал огонь из «отведенных» согласно Минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Для прекращения враждебных обстрелов украинские защитники использовали дежурные огневые средства», — подчеркнули в штабе.

Уточняется, что боевики вели огонь в районе Голубовского, Новотошковского, Хутора Вольного и Новоалександровки, Орехово, Павлополя, Песок, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Николаевки.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного боевика, еще трое ранены.

С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.

Там добавили, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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