Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек

По данным украинских спецслужб, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 520 человек находится на обсервации и на карантине. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.



По его словам, за вчерашние сутки линию соприкосновения пересекли всего два человека.



«Мы их приняли, это те, кто зарегистрирован на подконтрольной нам территории. Если есть у людей крайняя необходимость, то мы и в Крым выпускаем. Был человек, у которого родители при смерти, в этой ситуации нужно идти на встречу», — уточнил глава Госпогранслужбы.



Он добавил, что админграницу с Крымом за последние сутки пересекли 127 человек, с начала введения ограничений около 1000-1100 человек.

1 апреля в «минздраве» группировки «ДНР» заявили, что за последние сутки в отдельных районах Донецкой области 12 человек были госпитализированы и трое самоизолированы на дому. Всего под наблюдением врачей находятся 9536 человек, из них 126 — госпитализированы.



Под наблюдением врачей в отдельных районах Луганской области находится 270 человек, заявил главврач Луганской санитарно-эпидемической станции Дмитрий Докашенко.