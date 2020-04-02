«ДНР» отложила начало курортного сезона из-за коронавируса

Группировка «ДНР» отложила начало курортного сезона до 1 июля из-за коронавируса типа COVID-19. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Отмечается, что дата неокончательная, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Единственный курортный поселок под контролем «ДНР» — Седово, имеет выход к Азовскому морю.



Боевики регулярно отказывают наблюдателям СММ ОБСЕ в пропуске в Седово.



В прошлые годы усиленные проверки на блокпосте затрудняли проезд в Седово отдыхающим. Тогдашний глава «ДНР» Александр Зехарченко в июне 2018 года пообещал ликвидировать блокпост на период курортного сезона. При этом Захарченко отмечал, что Седово является военной базой для «группировки, которая находится на юге».



Однако новый глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что блокпост у поселка Седово убирать не будут.