В «ДНР» рассказали о состоянии двух пациентов с COVID-19

Состояние двух госпитализированных с коронавирусом пациентов удовлетворительное, новых случаев COVID-19 не выявлено. Об этом заявила глава «Минздрава» при группировке «ДНР» Ольга Долгошапко, передает сепаратистский ресурс ДАН.



Она напомнила, что пациенты с коронавирусом — это женщина и ее двухлетний сын, которые приехали из Москвы 19 марта.



«На сегодня они находятся в одной боксированой палате, состояние у них удовлетворительное. Заболевание у мамы проходит в легкой форме, у ребенка никаких клинических проявлений нет, есть просто выделение вируса, это то, что называется вирусоносителем. Температура тела у обоих пациентов нормальная», — рассказала Долгошапко.



Она подчеркнула, что эпидемическая ситуация на подконтрольной «ДНР» территории остается контролируемой. Под наблюдением находятся 10 254 человека, в условиях стационарных отделений — 131. У всех госпитализированных тесты показали отрицательный результат.

1 апреля «ДНР» сообщила о втором случае коронавируса на подконтрольной ей территории Донецкой области, о первом было объявлено 31 марта.