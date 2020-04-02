Кабмин отменил часть запретов для бизнеса

Кабинет министров расширил список разрешенной во время карантина деятельности и дал рекомендации аптекам и супермаркетам. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



«Во время карантина разрешена: продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники; продажа суточного молодняка домашней птицы; функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов», — говорится в сообщении.



Также Кабмин рекомендует для уменьшения очередей и скоплений посетителей в магазинах допускать посетителей в торговые залы с расчетом не более одного посетителя на 10 квадратных метров, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между людьми.