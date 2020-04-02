Мэра Соледара подозревают в служебной халатности

Мэра Соледара Александра Степаненко подозревают в служебной халатности, которая обошлась местному бюджету в 860 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что в 2018 году Соледарский городской совет заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью на поставку бульдозера для выполнения земляных работ на свалке.



«Однако предприятие, вместо указанного товара, поставило технику старой модели. При этом Соледарский городской голова, действуя с преступной небрежностью, не принял мер для проверки выполнения условий договора и подписал акт приема-передачи, в результате чего на счет поставщика безосновательно перечислено из местного бюджета 860 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Степаненко заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины



Решаются вопросы по задержанию подозреваемого для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.