Представителям МККК до сих пор не предоставлен доступ в тюрьмы ОРДЛО

Международный комитет Красного креста (МККК) готов до сих пор не предоставлен доступ в места лишения свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщил пресс-секретарь делегации МККК в стране Александр Власенко, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, если МККК в Украине будет предоставлен доступ к людям на неподконтрольных территориях, задержанным в связи с конфликтом, организация сразу будет готова выполнить эту миссию, о которой говорили на последнем саммите «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.



«Да, мы готовы к тому, чтобы выполнить эту работу. Это действительно наша работа, у нас есть люди, которые готовы посещать места содержания под стражей, и они уже делают это на территории, подконтрольной правительству Украины. И в общем нас вполне удовлетворяет тот доступ, который мы имеем в места содержания под стражей на подконтрольной территории», — подчеркнул он.



Кроме того, спикер организации обратил внимание на то, что на прошлой неделе на Донбассе были обострения, и гражданское население пострадало от боевых действий.



«И, конечно, это нас тревожит, и мы обращаем внимание сторон на то, что они должны соблюдать международное гуманитарное право, а объекты критической гражданской инфраструктуры не должны быть объектами ведения боевых действий и становиться военной мишенью, так как от их работы зависит жизнь людей, проживающих на тех территориях», — добавил Власенко.